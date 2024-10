“È fondamentale un’iniziativa come il Salone delle Csr per creare consapevolezza su come costruire un progresso che non produca danno”. Lo ha detto Cristiana Rogate, presidente Refe – Strategie di Sviluppo Sostenibile, intervistata dall’Adnkronos Prometeo all'Università Bocconi di Milano, durante il Salone delle Csr che quest’anno si intitola “Sfidare le contraddizioni”.