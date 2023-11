Sostenibilità, Salvini: "Transizione non danneggi sistema produttivo e occupazione"

In questa fase "è necessario bilanciare la transizione verso una economia più sostenibile con le esigenze economiche del nostro paese: dobbiamo fare in modo che questa sacrosanta transizione non danneggi il nostro sistema produttivo e non faccia perdere migliaia di posti di lavoro". Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in un videomessaggio agli Stati generali della green economy, in corso a Ecomondo a Rimini ha evidenziato il bisogno di "un equilibrio complesso, ma raggiungibile".

Salvini ha ricordato come "il 70% delle risorse che al Mit stiamo investendo anche con il Pnrr vertono sulla sostenibilità. Tuttavia abbiamo il dovere di assicurarci che le aziende italiane possano adattarsi a questo modello in modo efficace e senza imposizioni temporali, che oggi risultano fortemente limitanti". Fra queste imposizioni, ha spiegato, "la plastic tax e le norme sugli imballaggi, che metterebbero fuori mercato le imprese italiane che sono fra le più ecocompatibili, innovative e riciclone nel continente europeo". Il ministro ha concluso auspicando "una transizione fattibile per le famiglie, per le imprese e per i cittadini".