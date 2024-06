Sostenibilità, Sangiorgi (Emilia Romagna): "TakeBack Remed buona pratica"

“Il progetto rientra nelle buone pratiche di sostenibilità ambientale e la Regione, l’Area Governo del Farmaco e il Settore Assistenza Ospedaliera considera di grande valore questa iniziativa che permetterà il riciclo di molte delle penne utilizzate per l’insulinoterapia". Commenta così Elisa Sangiorgi, dirigente area Politiche del Farmaco della Regione Emilia Romagna, l'avvio della fase pilota del progetto 'TakeBack: ReMed', l’iniziativa per la raccolta e il riciclo dei device preriempiti per iniezione, promossa per la prima volta in Italia da Novo Nordisk. La fase pilota del progetto ha preso il via a Torino e Parma e, a breve, coinvolgerà anche Bologna, dopo l’approvazione del progetto in giunta comunale.

"L’attività dei farmacisti convenzionati, di supporto ai pazienti nel riporre i residui e separarli in maniera corretta, è un aiuto fondamentale per la buona riuscita del progetto. Pertanto, siamo contenti di ospitare questa sperimentazione in regione e saremo felici di accogliere altre attività di sostegno alle politiche ambientali che dovessero verificarsi", prosegue Sangiorgi che aggiunge: "A breve tutti i farmaci verranno valutati a livello europeo con il metodo dell’'health technology assessment' in cui l’impatto ambientale è parte integrante, motivo in più per concordare con questo progetto”, conclude.