Sostenibilità, Scelza (Valore D): “Da 15 anni impegnati per empowerment femminile”

“Nel 2024 festeggeremo i 15 anni della nostra associazione, che adesso vede più di 350 aziende impegnate per l'empowerment femminile e la parità di genere nei luoghi di lavoro”. A dirlo Cristiana Scelza, presidente Valore D, in occasione dell’evento di presentazione del Rapporto Annuale dell’Esg Culture Lab 'La cultura della sostenibilità in Italia', a cura di Eikon, che ha coinvolto un campione nazionale rappresentativo di 1600 persone, tra i 18 e i 65 anni, e che ha rilevato la conoscenza e la percezione della sostenibilità e il coinvolgimento in 7 su 17 Obiettivi SDGs 2030.