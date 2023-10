“La sostenibilità è per Lidl un asset fondamentale e fa parte del nostro Dna”. Con queste parole il presidente di Lidl Italia Massimiliano Silvestri è intervenuto a margine dell’evento di presentazione del terzo report di sostenibilità e della nuova strategia ESG (ambientale, sociale e governance), tre criteri fondamentali per la valutazione della sostenibilità e dell’etica sociale di un’azienda, di Lidl Italia, leader nella GDO con oltre 730 punti vendita in Italia.