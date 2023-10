Sostenibilità, sindaco Di Terlizzi: "Musica ricetta vincente, tocca più generazioni"

“La musica coinvolge a 360° generazioni giovani e meno giovani. Favorisce quindi collaborazioni, aiuta a crescere costantemente insieme, a trovarsi ed aggregarsi. Attraverso la musica i giovani possono crescere insieme, ho pensato che un gruppo aggregativo potesse essere una ricetta vincente”. Con queste parole Laura Di Terlizzi, sindaca di Nibionno (Lc), ha descritto l’idea alla base del progetto “Nibionno Band” presentato al contest “Cresco Award Città Sostenibili”, realizzato dalla Fondazione Sodalitas in collaborazione con Anci (Associazione nazionale comuni italiani) e con patrocinio della Commissione europea, del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e di Csr Europe, nel corso di un evento tenutosi nell’ambito della 40^ Assemblea annuale dell’Anci presso la Fiera di Genova.

Con il progetto “Nibionno Band”, il Comune si è rivolto direttamente ai giovani del territorio, offrendo loro occasioni di socializzazione attraverso la musica. È stata formata una band, composta da ragazzi tra i 12 e i 25 anni, che al termine di 13 incontri tenuti da un esperto del settore, si è esibita di fronte a un pubblico e successivamente verrà coinvolta in eventi organizzati dall’amministrazione comunale e dalle associazioni locali.

“La scelta di coinvolgere i ragazzi parte un po’ da quello che io sono -racconta la prima cittadina di Nibionno - Sono docente di scuola superiore e dunque tutti i giorni sono a stretto contatto con gli adolescenti dai 14 ai 19 anni. Da due anni sono anche sindaco. Coinvolgere i giovani nell'ambito amministrativo mi è sembrato un connubio tra quello che sono le mie due funzioni. C’era bisogno di creare una sorta di motivo per il quale i giovani si potessero ritrovare avendo in comune un denominatore che li coinvolgesse e dunque la musica, perché no?”. Poste italiane ha particolarmente apprezzato il progetto proposto da Nibionno, il comune in provincia di Lecco, che ha ricevuto il Premio “Per lo sviluppo sostenibile dei piccoli comuni”.