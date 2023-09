Sostenibilità, Targetti Ferri (L’Oréal Italia): “Nuova strategia ancora più ambiziosa su ambiente e sociale"

"La storia di L’Oréal e della sostenibilità inizia molti anni fa, ma la prima formalizzazione della nostra strategia è quella del 2013. "Sharing Beauty with All" è stata la prima vera strategia ambiziosa del gruppo sia in termini di sostenibilità ambientale che sociale, che ha raggiunto obiettivi importanti e ci ha permesso di rinnovare il nostro impegno con una strategia ancora più ambiziosa nel 2020 chiamata "L’Oréal for the Future” per il 2030.” Ha dichiarato il Chief Sustainability Officer di L’Oréal Italia Simone Targetti Ferri a margine del Forum Sostenibilità 2023 organizzato da Comunicazione Italiana a Roma