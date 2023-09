Sostenibilità, Targetti Ferri (L’Oréal Italia): “Sito Settimo Torinese vera eccellenza su fronte ambientale”

"Settimo Torinese rappresenta una vera eccellenza di L'Oréal Italia all'interno del gruppo, in quanto è un sito che nasce nel 1960 ma che ha avuto la possibilità di riconvertirsi in termini di sostenibilità. Oggi Settimo Torinese è una waterloop factory ossia un sito produttivo che consuma acqua unicamente come materia prima nei prodotti.” Ha dichiarato il Chief Sustainability Officer di L’Oréal Italia Simone Targetti Ferri a margine del Forum Sostenibilità 2023 organizzato da Comunicazione Italiana a Roma.