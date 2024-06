Sostenibilità, Tasca (A2A): "Bilancio sociale Brescia testimonia il nostro impegno"

"Oggi presentiamo il decimo bilancio sociale su Brescia e credo che sia una testimonianza concreta della volontà di A2A di rendicontare le proprie azioni. In termini di sostenibilità, infatti, interviene sui territori con la propria offerta di mercato, ma in piena sintonia con i territori stessi, preventivamente monitorati, controllati, ascoltati e ai quali poi viene dato un feedback rispetto alle proposte raccolte, sia per le attività con finalità di tipo culturale e sociale, sia per le attività di tipo economico. Mi sembra un bel modo per rendere trasparente l'impresa e per rendere evidente ai cittadini e agli abitanti, in questo caso anche tutti i nostri azionisti, l’impegno di A2A”. Sono le parole di Roberto Tasca, presidente di A2A, in occasione della presentazione del decimo Bilancio di Sostenibilità Territoriale di Brescia del Gruppo.

Solo nel 2023 nella provincia lombarda A2A ha generato oltre mezzo miliardo di valore per il territorio e ha investito più di 328 milioni di euro per la realizzazione di impianti e infrastrutture. Tra i risultati presentati dalla Life company spiccano le 683 mila tonnellate di CO2 evitate nel 2023 grazie al sistema Ambiente-Energia e i 17 mila studenti coinvolti nei progetti di educazione ambientale.

Tasca, poi, scatta una fotografia generale sull’impegno di A2A nelle tematiche ESG: “Stiamo affrontando un passaggio molto importante per quanto riguarda la nostra responsabilità sociale e la catena dei nostri fornitori: stiamo realizzando un processo attraverso cui verifichiamo che i 17 obiettivi di ESG siano riflessi nelle attività che possiamo svolgere direttamente e indirettamente, tramite i nostri fornitori”. L’impegno di A2A per i temi ESG, infatti, si è concretizzato anche in azioni per la tutela del benessere delle proprie persone, che nelle sedi bresciane sono 2.530, 258 di queste assunte lo scorso anno. Sono state quasi 70.000 le ore di formazione erogate ai dipendenti. La società ha inoltre sottoscritto il Manifesto Imprese per le Persone e la Società proposto dall’UN Global Compact Network Italia e ha ottenuto la Certificazione Best HR Team 2023. “A2A si pone l'obiettivo di avere il 90% della fornitura che risponda ai criteri ESG. È un elemento di rilievo per una società quotata che, di conseguenza, ha anche particolari obiettivi economici e finanziari”, conclude.