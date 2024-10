“La grande sfida è quella di rimboccarsi le maniche, tutti secondo quella che è la nostra possibilità, perché la sostenibilità non può venire se non si ha un approccio sistemico”. Lo afferma Laura Tondi, sustainability leader Ikea Italia Retail, a margine della dodicesima edizione del Salone della Csr e dell’Innovazione sociale, in svolgimento all’università Bocconi di Milano fino all’11 ottobre.