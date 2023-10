Sostenibilità, Travaglia (Centromarca): “Industria alimentare operi in modo compatto lungo tutta la filiera”

“La priorità per l’industria alimentare è operare nella filiera perché non si riusciranno a raggiungere gli impegni in termini di sostenibilità ambientale, se non si lavora in maniera compatta lungo tutta la filiera”. Queste le parole di Marco Travaglia, vice presidente Centromarca, presidente e amministratore delegato del Gruppo Nestlé in Italia e Malta, in riferimento alla ricerca Azioni e impegni per lo sviluppo sostenibile dell’Industria di Marca in Italia, realizzata in collaborazione con il Dipartimento di Economia aziendale dell’Università degli Studi Roma Tre e presentata da parte di Centromarca in occasione del “Salone della Csr e dell’innovazione sociale”.