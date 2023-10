“Abbiamo l’obiettivo di raggiungere emissioni zero entro il 2050. I benefici ci sono, ci saranno, ma bisogna operare adesso”. Lo ha detto Marco Travaglia, presidente e amministratore delegato del Gruppo Nestlé in Italia e Malta, in occasione del “Salone della Csr e dell’innovazione sociale” che si è tenuto all’Università Bocconi di Milano dal 4 al 6 ottobre.