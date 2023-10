Sostenibilità, Zulian (Fairtrade Italia): “Lidl nostro partner principale a livello nazionale e internazionale”

“Noi come Fairtrade Italia ci occupiamo di diritti umani lungo le filiere agricole e Lidl è sicuramente uno dei nostri partner principali sia a livello italiano che internazionale”. Lo ha detto Thomas Zulian, direttore commerciale di Fairtrade Italia, in occasione dell’evento di presentazione del terzo report di sostenibilità e della nuova strategia ESG (ambientale, sociale e governance), tre criteri fondamentali per la valutazione della sostenibilità e dell’etica sociale di un’azienda, di Lidl Italia, leader nella GDO con oltre 730 punti vendita in Italia.