Si sono svolti a Roma gli Stati Generali ontm, L’Osservatorio Nazionale Tutela del Mare che per questa edizione 2024 mette al centro “La sfida energetica: verso l’autosufficienza del Paese - La nuova frontiera dell’energia rinnovabile Offshore”. Il dibattito ha puntato l’attenzione su quello che potrà potrà essere il contributo del Cluster Mare non solo per il comparto energetico, ma anche per le innumerevoli altre sfide che l’Italia si trova ad affrontare oggi