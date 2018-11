Turismo sostenibile, ecco cosa ne pensano gli italiani

Gli italiani sarebbero disposti a pagare di più per una vacanza green e il 58%, nel pianificare un soggiorno turistico, si pone il problema di fare scelte che non danneggino l’ambiente. I dati arrivano dall’ultimo rapporto sul turismo sostenibile realizzato da Ipr Marketing per la Fondazione Univerde in occasione della giornata mondiale del turismo, promossa dalle Nazioni Unite.