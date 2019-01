Val di Sole sempre più family friendly

(foto di CasparDiederick)

Proposte per le famiglie, teatri di ghiaccio, occasioni relax: ecco le novità 2018-2019 in Val di Sole che si aggiungono allo skipass unico Superskirama, valevole anche in altre località del Trentino, che consente di sciare per 270 km di piste e 95 impianti.

Le principali novità ed appuntamenti sono stati presentati domenica a Folgarida dai rappresentanti delle tre ski area della Val di Sole, Pejo e Rabbi.

"Campiglio-Dolomiti di Brenta, Pontedilegno-Tonale, Pejo 3000: in tutte e tre le aree sciistiche la nuova stagione ha in serbo innovazioni pensate per rendere ancora più piacevole il soggiorno degli ospiti", ha dichiarato Fabio Sacco, direttore dell’Azienda per il Turismo della Val di Sole, Pejo e Rabbi.

"Quest’anno il comprensorio di Folgarida Marilleva è stato premiato come il più family-friendly da Skipass Panorama Turismo, il centro di ricerca specializzato sul mercato del turismo e degli sport invernali di Skipass, la più importante fiera sul turismo e sport invernali d’Italia", ha ricordato Cristian Gasperi, direttore generale Funivie Folgarida-Marilleva.

Al loro attivo 25 moderni e veloci impianti di risalita che servono 36 piste da sci (38% facili, 49% medie, 13% difficili) per complessivi 62 km, entrambe dotate di piste illuminate per lo sci in notturna. Il collegamento 'Sci ai piedi' con Madonna di Campiglio e Pinzolo offre la possibilità di disporre della SkiArea Campiglio Dolomiti di Brenta, Val di Sole Val Rendena.

"Oltre alla qualità delle piste e delle località, ci stiamo sempre più orientando ad un’offerta turistica costruita attorno alle famiglie", dice Gasperi. Il tracciato della pista rossa orso Bruno è stato poi migliorato, diventando più ampio e scorrevole. Inoltre, la neve sarà sempre al massimo grazie al nuovo sistema di innevamento programmato.

Quanto alla Skiarea Pontedilegno-Tonale, la località condivisa tra Trentino e Lombardia garantisce l'opportunità di poter sciare anche in tardo autunno e in primavera inoltrata, grazie agli impianti del ghiacciaio Presena, a quota 3000 metri. Passo Tonale offre 30 moderni impianti a servizio di 100 km di piste, che possono contare su abbondanti condizioni di innevamento naturale e un completo sistema di innevamento programmato. Fiore all’occhiello della stazione la pista nera 'Paradiso' (pendenza massima: 45%). Il Tonale offre inoltre due snowpark e una pista da skicross tra le più lunghe delle Alpi, con oltre 1000 metri di discesa.

"Un ponte dell’Immacolata partito alla grande - commenta Michele Bertolini, consigliere delegato Adamello Ski - e per Natale contiamo di aprire tutte le piste, dai 3000 del Presena fino a Temù. Ma la vera novità di questo inverno è l’Ice Music Festival: stiamo lavorando senza sosta con l’artista Tim Linhart e oltre venti operai per realizzare il teatro di ghiaccio che ospiterà una ricca stagione di concerti".

Peio, il più alto Comune del Trentino, è la più antica stazione turistica della Val di Sole, nota anche per le sue terme, ora completamente rinnovate. Una località che per le sue caratteristiche si propone soprattutto per il soggiorno delle famiglie con bambini che ricercano la tranquillità anche sulle lunghe piste che scendono verso il paese dalle pendici del Monte Viòz.

C'è poi la veloce funivia Pejo 3000 che consente di tuffarsi nella discesa della pista Val della Mite.

"Anno dopo anno i numeri dimostrano una cosa: il successo di una località turistica montana si fa unendo ciò che un turista trova sulle piste da sci con ciò che lo attende al di fuori - osserva Luciano Rizzi presidente dell'Azienda per il Turismo della Val di Sole - In questo senso, il totale ammodernamento delle nostre terme è un asset che permette di consolidare le presenze, fidelizzando il nostro pubblico inverno dopo inverno".