Design per tutti, ora i mobili si affittano

Arredamento di design che passione, ma se non tutti possono permetterselo ora c'è la possibilità di affittare il mobile dei nostri sogni. Esploso negli Stati Uniti, il trend dell’affitto dei mobili sta riscuotendo sempre maggior successo in tutto il mondo, soprattutto tra le nuove generazioni. Una tendenza che ora arriva in Italia e che si inserisce nel filone della cosiddetta 'sharing economy', la possibilità di condividere beni e servizi passando dal concetto di proprietà a quello di utilizzo, e che non riguarda più solo automobili, spazi di lavoro e case, ma anche l'arredamento.

In Italia lo Studio Apeiron, azienda di design e architettura made in Italy, ha lanciato la campagna #AfforTable, così si può avere in casa un tavolo di alto artigianato, realizzato con materiali di pregio naturali e riciclabili, al costo di un euro al giorno. La campagna unisce design e sostenibilità: il legno utilizzato viene recuperato da alberi destinati ad essere abbattuti o già caduti, e ogni anno pianta numerosi alberi per compensare la CO2 emessa per realizzare i propri pezzi di design.

I tavoli, realizzati con legno di cedro profumato del Libano, possono essere affittati in tutta Italia con un euro al giorno per un minimo di 6 mesi, con modalità personalizzabili per eventi e aziende. Ogni #AfforTable verrà consegnato con un kit di riparazione, contenente olio e cera naturale per la manutenzione, insieme a carta vetrata e un panno per stendere i prodotti. Nei costi di trasporto e montaggio è possibile attivare un’assicurazione che copre il tragitto di consegna fino a casa del cliente.