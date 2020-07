Beauty routine di primavera, 5 consigli per prendersi cura di sé

Durante l’inverno pelle e capelli hanno subito gli effetti negativi delle basse temperature e della carenza di luce ma con l’arrivo della primavera è giunto il momento di risvegliarli e coccolarli, prendersi cura di loro aiutandoli ad affrontare al meglio questo periodo di transizione. Per questo motivo Abiby, talent scout di prodotti must have nel mondo beauty, condivide i segreti per una beauty routine perfetta per il cambio stagione: 5 consigli per prendersi cura di sé grazie all’aiuto di fiori e piante, veri protagonisti del periodo.

1. Rinnovare e risvegliare la pelle con scrub e peeling. In inverno il calo delle temperature e l’alimentazione più ricca mettono a dura prova la pelle causando rossore, secchezza e, spesso, una maggiore produzione di sebo favorendo l’insorgenza delle imperfezioni. Con la primavera è il momento di risvegliare la cute e rinnovarla: via libera quindi a scrub, peeling e maschere purificanti che favoriscono l’eliminazione delle cellule morte e permettono di riattivare la microcircolazione sia del viso che del corpo.

2. Cambiare crema giorno. Con l’arrivo della primavera è bene prediligere creme con una texture leggera, per questo i prodotti ideali sono quelli in grado di idratare ma senza appesantire. Soprattutto è bene utilizzare soluzioni dalle proprietà illuminanti, così da togliere opacità e colorito spento causati dalla mancanza di vitamina D, tanto meglio se aiutano anche a eliminare le macchie.

3. Usare uno spray idratante viso. Per preparare al meglio la pelle prima dell’applicazione del trucco, gli spray idratanti sono ottimi alleati, perché sono spesso caratterizzati da una texture frizzante che permette di idratare, rinfrescare e rilassare la cute prima dell’applicazione del makeup. Non solo, molti di questi possono essere usati anche come fix spray: un modo pratico e veloce per fissare il trucco e farlo durare più a lungo, anche quando le temperature si alzano.

4. Prendersi cura delle labbra. In primavera le labbra hanno bisogno di rinascere e sbocciare. Un ottimo alleato in questo caso è un balsamo da portare sempre con sé e in grado di ammorbidire e rimpolpare le labbra in ogni momento della giornata.

5. Aiutare i capelli con maschere rinforzanti. Anche i capelli subiscono il cambio stagione e con l’arrivo della primavera è più facile che cadano o si spezzino. Per proteggerli e rinforzarli non possono mancare nella beauty routine maschere condizionanti e a base di complessi multi-vitaminici di amminoacidi, che nutrono la chioma donando una nuova morbidezza e la lucentezza persa durante i mesi più freddi.