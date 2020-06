Innbamboo, foulard e accessori tutti green

Realizzare capi e accessori in bambù e altre fibre e materiali green, 100% made in Italy, che siano belli ed ‘etici’ allo stesso tempo. Questa la mission di Innbamboo the original, azienda fiorentina specializzata nella creazione e produzione di foulard, scarpe e accessori in bambù e fibre naturali.

Ultima creazione la nuova linea di borse Bamboo Bag Palea. Ideati e prodotti interamente a Firenze, grazie alla collaborazione di alcuni tra i laboratori più noti e antichi della città, i modelli sono: Basket, Bucket, Clutch, Fringed, Handbag, Oval e Shopper Bag, diversi per colore, decorazioni, formati e dimensioni.

L’esterno è in paglia, rafia o tessuto di bambù stampato, usato in alcuni casi anche per la fodera che, in alternativa, viene proposta in tessuto Innpet, prodotto attraverso il riciclo di bottiglie di plastica raccolte in Italia. I manici e altri dettagli sono in cotone o raso.

Il tessuto di bambù, anallergico, antibatterico, morbido e traspirante, è il centro di questo progetto imprenditoriale nato nel 2013. La prima linea lanciata sul mercato è stata quella dei Foulard Bamboo. La proposta dell’azienda è cresciuta rapidamente negli anni: oggi sono più di 450 le referenze per i foulard, declinate nelle quattro famiglie Art, Junior, Chiaroscuro e Contrasto, e in ulteriori 70 colori per le versioni in tinta unita.

A queste si affiancano altre innovative linee di prodotto, come le Bamboo Bag, borse in tessuto di bambù e canapa, le Bamboo Shoe, calzature che abbinano al bambù altri materiali naturali eco-compatibili, e le Masque Bamboo, mascherine antibatteriche e lavabili in lino e bambù ad uso civile.

L’azienda ha avviato la produzione di mascherine durante l’emergenza Coronavirus, attraverso un’azione di solidarietà diffusa che, grazie al coinvolgimento di sartorie, laboratori e altri fornitori di fiducia, ha permesso di trasformare centinaia di metri lineari di bambù in mascherine distribuite gratuitamente sul territorio nazionale. A questa fase è seguita l’ideazione e la realizzazione della linea Bamboo Masque.

Certificata Vegan Ok, Innbamboo realizza le proprie linee di accessori moda con filati certificati Ecotex, a iniziare dal filato di bambù, di origine naturale ed ecosostenibile. Anche i colori utilizzati provengono da materie prime naturali; collanti, gomme e altre componenti, necessari alla produzione di borse e scarpe, sono 100% vegan; il packaging, in cartone riciclato e certificato Fsc, è riutilizzabile ed ecologico.