Rugby, maglie green in Pet riciclato per i tifosi del Pau

Maglie 'green' per i tifosi del Pau, in poliestere 100% riciclato. Sono interamente realizzate in un tessuto chiamato 'eco-softlock' il cui filato è poliestere 100% riciclato e ogni maglia, così, 'ricicla' 13 bottigliette da 0,5 litri. L'iniziativa nasce dall'accordo tra la società Section Paloise Bearn Pyrenees, squadra pirenaica di rugby che milita nel Top 14, e l'azienda di abbigliamento sportivo Macron, annunciata a pochi giorni dalla presentazione ufficiale delle nuove maglie che il club indosserà nella prossima stagione.

Nel mondo del rugby francese, Macron e Section Paloise Bearn Pyrenees sono i primi a realizzare e mettere in vendita una maglia replica interamente prodotta con plastica riciclata. Per il Pau la scelta di essere ‘green’ non solo sulle maglie, ma anche come impegno per l’ambiente, impegno che contraddistingue Macron sia nella realizzazione dei propri prodotti, sia come vera e propria filosofia aziendale.

Inoltre, presso lo Stade du Hameau saranno installati dei raccoglitori per incoraggiare i tifosi a riciclare le bottiglie di plastica che potrebbero un giorno diventare la stessa maglietta che indossano.