Una Terra sempre più arida, l’allarme degli scienziati

Negli ultimi due decenni l’emisfero meridionale del Pianeta ha perso molte delle sue riserve idriche. È la tesi sostenuta da un team di ricerca internazionale coordinato dalla britannica The Open University. Avvalendosi della messe di dati raccolti dai satelliti e dai tecnici inviati sul posto, gli esperti hanno simulato lo scenario meno ottimista per il 2100. A parità di emissioni, la temperatura del Sud della Terra potrebbe superare la soglia critica dei 35°C per gran parte dell’anno. Un allarme che non può essere ignorato.