Si è tenuta nella sede di Unioncamere la presentazione della 26esima edizione di Ecomondo 2023, ecosistema della transizione ecologica ed edizione più grande di sempre per la manifestazione di Italian Exhibition Group leader nel bacino del Mediterraneo per le tecnologie dell’economia circolare, aperta dagli Stati Generali della Green Economy che si terrà dal 7 al 10 novembre 2023 in Fiera a Rimini.