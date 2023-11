“E’ un intervento importante perché rappresenta un tassello fondamentale del nostro progetto che dal 2020 portiamo avanti a fianco di Legambiente, per rendere l’Italia sempre più verde e rigenerare delle zone che possono essere aree urbane o anche territori colpiti da calamità naturali. Così Silvia Totaro, sustainability and SHE manager di Nespresso Italiana alla cerimonia dell'intervento di ripristino ambientale e sostegno con il progetto 'Le città che respirano' di Nespresso.