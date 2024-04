‘Transitioning to net zero: energy technology roadmaps’ a Torino. Corvaro: "Doveroso valutare ipotesi"

Sul nucleare “la volontà del Governo è quella di non lasciare indietro nessuna tecnologia che possa permetterci di arrivare all'obiettivo di zero emissioni”. Lo ha sottolineato Francesco Corvaro, inviato speciale del governo per il cambiamento climatico, che a margine dell’incontro organizzato nella sede storica dell’Italgas di Torino ha ricordato che l’Italia dispone di un comparto industriale e un know-how elevatissimo nel settore. “La Cop ha messo il nucleare tra le possibili soluzioni tecnologicamente vantaggiose per arrivare a Net Zero nel 2050 - ha proseguito Corvaro - è doveroso pensare e valutare l'ipotesi di rientrare in questo settore”. “Noi dobbiamo aver chiari gli obiettivi. Se gli obiettivi sono chiari, mettere in pista tutto quello che abbiamo è doveroso perché il tempo che abbiamo è poco. Quindi tutto quello che è utile per poter arrivare a quello scopo, che sono i target dell'accordo di Parigi, cioè l'1.5 gradi, va preso in considerazione - ha concluso - e direi che il governo ha una visione molto pragmatica, realistica della situazione”.