Transizione Energetica: Chiesa, “Da nostro studio 4 temi per decarbonizzazione Italia”

“Lo studio prodotto da ENGIE con il Politecnico di Milano ha analizzato i passi che il Paese deve compiere per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione. si concentra sugli aspetti più relativi alla riduzione dei consumi, in particolare su quattro temi: l’effetto della riqualifica della superficie della pubblica amministrazione; l’avvento del biometano con soluzione di filiera appropriata; lo sviluppo dello storage unito al fotovoltaico per le soluzioni di media taglia; ed infine, il ruolo del teleriscaldamento”. Lo ha detto il Direttore ‘Energy & Strategy Group’ del Politecnico di Milano, Vittorio Chiesa, a margine dell’evento ‘La transizione efficiente: nuove soluzioni per l’energia del futuro’ tenutosi a Roma ed organizzata da ENGIE Italia.