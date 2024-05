Transizione Energetica: Iacono (Engie), “Non farla costa di più del farla, è un’opportunità”

“Transizione efficiente vuol dire dimostrare che la transizione energetica è anche un’opportunità e che i costi di non farla sono più alti di quelli del farla. Quindi, vogliamo dimostrare come sia assolutamente imprescindibile ed obbligatorio portare avanti questo percorso, attraverso delle linee guida che possono essere pragmaticamente messe in atto”. Lo ha detto l’Amministratore delegato di ENGIE Italia, Monica Iacono, a margine dell’evento ‘La transizione efficiente: nuove soluzioni per l’energia del futuro’ tenutosi a Roma ed organizzata da ENGIE Italia.