Trasporti, Campitelli (Cav): "Manca una normativa sui veicoli per arrivare a una guida vincolata per la massima sicurezza"

"Tutto il comparto è sufficientemente avanzato quando si parla di studi e sperimentazioni sul tema. Gli studi riguardano un utilizzo della tecnologia anche in caso di cantieri particolari e in condizioni di traffico. avere la possibilità di simulare cosa succede e intervenire significa maggiore sicurezza e fluidità del traffico e quindi un vantaggio per l’utente". Sono le parole di Maria Rosaria Anna Campitelli, amministratore delegato di Concessioni Autostradali Venete, a margine dell’evento ‘La tecnologia al servizio della sostenibilità e della sicurezza’, organizzato da Concessioni Autostradali Venete, nel contesto della terza edizione di Green Logistics Expo, l’unico appuntamento fieristico italiano B2B che mette in relazione gli Operatori Logistici e il Mondo della Produzione, della Distribuzione e del Commercio, presso la Fiera di Padova, in programma dal 9 all’11 ottobre 2024.