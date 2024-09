'Trasporto pubblico a zero emissioni', due giorni di seminario tecnico Asstra

Asstra, Associazione delle Aziende di Trasporto Pubblico Locale, in collaborazione con Apt Gorizia, Azienda Provinciale Trasporti S.p.A., ha organizzato il seminario intitolato 'Trasporto pubblico a zero emissioni: le buone pratiche per la trasformazione energetica del settore'. L’evento si terrà presso il Castello di Spessa a Capriva del Friuli (Go) e avrà inizio mercoledì 9 ottobre alle 15, con chiusura prevista per giovedì 10 ottobre alle 13.30.

Il seminario tecnico sarà un’importante occasione per approfondire le tematiche relative alla transizione energetica in corso, analizzando problematiche e opportunità emerse durante l’esecuzione dei progetti attuati dalle aziende del Trasporto Pubblico Locale (Tpl). Sarà offerta una panoramica delle migliori pratiche adottate, con particolare attenzione alla trasformazione del settore autobus in Italia.

Uno dei momenti centrali del seminario sarà la presentazione del protocollo d’intesa tra il Gse (Gestore dei Servizi Energetici) e Asstra, voluto dall’associazione per supportare le aziende associate in questo momento cruciale di cambiamento. Il protocollo fornisce un sostegno concreto per affrontare le sfide legate agli elevati costi della transizione, offrendo soluzioni pratiche per rafforzare le competenze e ottimizzare le risorse. In particolare, il protocollo mira a: identificare opportunità derivanti dai meccanismi di incentivazione gestiti direttamente dal Gse; promuovere l’autoconsumo e la condivisione dell’energia rinnovabile tra le aziende; sviluppare progetti sperimentali legati a nuove soluzioni tecnologiche.

Per partecipare al seminario è richiesta l’iscrizione, da effettuare tramite il modulo disponibile al seguente link: https://iscrizioni.asstra.it/Iscrizione_20241009-10Gorizia.