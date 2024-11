Urso: "Da Ecomondo contributo al successo della transizione green"

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy è intervenuto in collegamento con la seconda giornata degli Stati generali della green economy

"Lo sforzo è corale e sono certo che anche quest’anno Ecomondo farà la sua parte contribuendo al successo della transizione in atto su cui siamo impegnati, convinti che questa sia la strada giusta ma che va percorsa con la consapevolezza di guardare la realtà per quella che è". Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy in collegamento con la seconda giornata degli Stati generali della green economy in corso a Ecomondo a Rimini.

"Sulle materie prime critiche lavoriamo a un piano di esplorazione mineraria nazionale che quantifichi l’effettivo potenziale dei siti italiani accelerando e facilitando gli iter autorizzativi per l’estrazione sostenibile".

"In Europa la cattiva gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (i cosiddetti Raee, ndr) determina una perdita economica di 10 miliardi di euro di materie prime disperse. Occorre investire nella crescita dei volumi raccolti, nella realizzazione di impianti di trattamento e nell'utilizzo delle materie prime seconde nelle produzioni industriali".