“La Sicilia è una piattaforma naturale che può fare tanto. Il canale di Sicilia è probabilmente il punto al mondo in cui questa tecnologia avrà la massima resa”. Così Gaetano Vecchio, presidente Confindustria Sicilia, in occasione della conferenza 'Offshore Wind Revolution' promossa dall'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, in collaborazione con Magellan Circle e con la partnership di WindEurope, Anev e Aero, e con il patrocinio dell'ambasciata di Danimarca in Italia.