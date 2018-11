Crippa: "Favorire percorsi di riconversione industriale"

WORLD IN PROGRESS

Lo stabilimento Mater Biopolymer

"Siamo ad un punto di non ritorno. Per questo dobbiamo favorire percorsi di riconversione industriale". Lo ferma Davide Crippa, sottosegretario al ministero dello Sviluppo economico, in occasione dell'inaugurazione a Patrica (Fr) dello stabilimento Mater Biopolymer, società interamente controllata del gruppo Novamont.

"Dobbiamo andare tutti nella stessa direzione -sottolinea Crippa- e l'intenzione di questo governo è di intervenire su canali di riconversione industriale che guardano a qualcosa di nuovo per diventare leader a livello mondiale".

In questo contesto, spiega Crippa, "daremo linee di indirizzo su cosa vorrà fare la politica nei prossimi 10 anni. Dobbiamo tacciare da subito il percorso per consentire a progetti di economia circolare di diventare realtà".