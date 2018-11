Il Paese Sera da oggi in edicola

Arrivato oggi nelle edicole di Milano, Roma e Napoli, Il Paese Sera ha esaurito nell'arco della prima parte della mattinata - nella Capitale - le copie preventivate per il lancio del primo numero del nuovo quotidiano. Tanto che dalle sue pagine social, Il Paese Sera ha lanciato un appello: "A causa dell’elevato numero di vendite stiamo provvedendo gradualmente a rifornire le edicole. Vi invitiamo a segnalarci in questo post le zone o le edicole sfornite. In ogni caso niente paura, troverete il primo numero de Il Paese Sera nelle edicole anche per tutta la settimana".

Nato dal quindicinale distribuito gratuitamente a bordo dei treni Italo (dove continua a essere presente), Il Paese Sera è diventato un quotidiano nelle edicole delle tre città, che a breve diventeranno dieci allargando così la platea dei suoi lettori. E tra le novità della nuova testata cartacea, il ritorno degli 'strilloni', previsto da domani. Un ruolo caro al progetto, una figura recuperata dal passato e che guarda al futuro, perché sarà affidata ai migranti, "non più mal pagati come lo erano una volta ma ben retribuiti per permettergli di poter studiare e costruirsi un futuro migliore", spiega il direttore e fondatore de Il Paese Sera Luca Mattiucci.

Il Paese Sera infatti pone al centro i migranti della Comunità di Sant'Egidio, insieme alle tematiche di più stretta attualità.