Condividere il tragitto casa-lavoro? Sì, ma in navetta

La mobilità casa-lavoro si fa sempre più condivisa e sostenibile: dopo la certificazione dei tragitti percorsi in carpooling, a bici o a piedi, arriva anche la possibilità di certificare i viaggi compiuti con le navette messe a disposizione dalle aziende. Jojob, il principale player italiano di carpooling aziendale, lancia infatti Jojob Navette, funzione che integra il servizio di Jojob per supportare le aziende nel diffondere e incentivare l’uso di trasporti condivisi e a basso impatto ambientale tra i propri dipendenti.

Registrandosi attraverso l’app su smartphone o il portale web di Jojob, con Jojob Navette i dipendenti possono visualizzare i viaggi programmati delle navette aziendali per compiere il tragitto casa-lavoro e prenotare il proprio posto. Una volta a bordo, potranno “obliterare” la loro prenotazione virtuale, semplicemente inquadrando un QR code presente sulla navetta e fornito da Jojob, e certificarne così l’utilizzo.

Utilizzando Jojob Navette, le aziende potranno monitorare e gestire in tempo reale l’utilizzo delle navette aziendali, evitare un eccessivo riempimento delle stesse, ottenere il numero di prenotazioni per singola tratta, il numero di passeggeri realmente trasportati, misurare la reale riduzione di impatto ambientale. Un’analisi che permetterà alle aziende di creare piani di incentivi volti ad incrementare il numero di utilizzatori del servizio e promuovere la mobilità condivisa.

I dipendenti che certificheranno i viaggi casa-lavoro percorsi in navetta, in carpooling, a piedi o in bici piuttosto che con l’auto privata matureranno dei punti, le cosiddette “Foglie Oro” di Jojob, per accedere a delle promozioni. Secondo le stime di Jojob, ogni viaggio percorso da un dipendente a bordo di una navetta genera un risparmio in termini di CO2 pari a 130gr/km e un risparmio economico pari a 0,20€ per ogni km percorso senza l’utilizzo dell’automobile.

La prima azienda ad attivare la funzione Jojob Navette è stata Bvlgari: in due mesi sono stati 2.348 i viaggi effettuati con le navette certificati dai dipendenti che hanno permesso di risparmiare oltre 6 tonnellate di CO2 e 49.048 km, che sarebbero altrimenti stati percorsi con auto private.

“Jojob è nato come servizio digitale per il carpooling aziendale ma con il tempo si è andato ad integrare con la certificazione dei viaggi a piedi, in bici o in navette, per rispondere in maniera sempre più completa alle richieste delle aziende e dei dipendenti stessi”, spiega Gerard Albertengo, ceo e founder di Jojob. “In un’ottica di smart working e welfare aziendale le aziende ora possono rendere ai propri dipendenti la scelta di un’alternativa sostenibile per compiere il tragitto casa-lavoro più semplice, divertente e conveniente”.