Treno, arriva l'app per risparmiare

Organizzare il proprio viaggio in tutta semplicità, trovando il treno più comodo ed economico, è ora possibile con AltaVelocita.it, il nuovo portale italiano che consente di individuare il miglior prezzo dei treni per spostarsi in Italia. La piattaforma è in grado di individuare tutti i treni che collegano le città servite dall’alta velocità (sia Trenitalia che Italo) e di mettere a confronto i prezzi disponibili nell’arco di due mesi, identificando con colori diversi (verde, giallo e rosso) le giornate e le fasce orarie con tariffe più economiche o più costose.

Tra le informazioni fornite da AltaVelocita.it ci sono inoltre la quantità di treni che viaggiano per ogni fascia oraria, insieme ai tempi medi di percorrenza per ogni tratta, su treni AV o tradizionali. Il portale gratuito andrà ad integrare con tutti i suoi dati il servizio offerto da Trenìt, l’app per chi viaggia in treno scaricata da 3 milioni di viaggiatori.

“L’alta velocità è il mezzo più efficace ed ecologico per fare lunghi viaggi in Italia: grazie alla nostra piattaforma tutti i viaggiatori potranno programmare le proprie partenze trovando le soluzioni più convenienti”, commenta Daniele Baroncelli ideatore del progetto AltaVelocita.it.

“Stiamo investendo molto in ricerca e sviluppo: nel prossimo anno Trenìt! consentirà l’acquisto dei biglietti ferroviari direttamente in app. Inoltre, stiamo lavorando per estendere sperimentazioni e servizi anche nel resto d’Europa, dove dal 2020 verranno liberalizzate le tratte TAV aprendo il mercato ad una concorrenza potenzialmente vantaggiosa per tutti, aziende e viaggiatori” conclude Baroncelli.

Al momento le città servite dai treni AV e selezionabili dalla piattaforma AltaVelocita.it sono: Milano, Roma, Firenze, Venezia, Torino, Bologna, Napoli, Salerno, Reggio Emilia, Ferrara, Rovigo, Padova, Vicenza, Verona, Brescia, Bolzano, Trento, Rovereto, Desenzano del Garda, Peschiera del Garda.