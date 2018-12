Obiettivo clima e microplastiche, al via spedizione in Antartide

Lo studio in Antartide dei processi naturali è fondamentale per sapere quanta CO2 viene emessa naturalmente in atmosfera e quanta invece, di quella atmosferica, viene coinvolta naturalmente nei processi di acidificazione dei mari. Le analisi che Ispra condurrà saranno in grado di differenziare il carbonio naturale da quello di origine antropica presente nell’ambiente acquatico. In questo modo si potrà comprendere come le attività umane stiano alterando i fattori relativi ai cambiamenti climatici.

Inoltre, Ispra offrirà supporto al Bas sullo studio delle microplastiche rinvenute nel Krill (i piccoli crostacei sono la fonte primaria di cibo per molti mammiferi marini e per i pesci), in particolare attraverso la caratterizzazione dei campioni di microplastiche rinvenute.

L’analisi delle microplastiche in area remota può consentire la quantificazione dei livelli di riferimento della contaminazione diffusa nei mari; inoltre la caratterizzazione sulla loro origine e la conoscenza della loro diffusione geografica, può servire a comprendere se la contaminazione sia dovuta ad un trasporto a corto o a lungo raggio.

Lo studio sia delle microplastiche che del carbonio presente nella sostanza organica, sarà condotto mediante l’analisi degli isotopi stabili del carbonio e dell’azoto: una tecnica analitica estremamente all’avanguardia di cui Ispra è centro di eccellenza. Le analisi isotopiche saranno condotte presso i laboratori Ispra di Chioggia e vedranno impegnati diversi ricercatori.