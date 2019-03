car2go e DriveNow uniscono le forze, nasce Share Now

Noleggiare un'auto ovunque e in qualsiasi momento. Si chiama Share Now il nuovo operatore di car sharing a flusso libero che unisce car2go e DriveNow sotto un unico cappello: oltre quattro milioni di utenti in 30 grandi città del mondo, oltre 20.000 veicoli di cui oltre 3.200 alimentati a propulsione elettrica. E dalla registrazione al noleggio, tutto su smartphone: i veicoli dei due fornitori vengono visualizzati su entrambe le app. E chi è iscritto ad uno solo dei due servizi di car sharing potrà registrarsi gratuitamente al servizio che ancora non possiede.

Nel lungo periodo, l'obiettivo è quello di creare un servizio completamente integrato in un'unica app di car sharing. Share Now fa parte dei cinque servizi di mobilità nati dalla joint venture tra Bmw Group e Daimler AG. Olivier Reppert, già amministratore delegato di car2go, dirigerà la società di car sharing congiunta. “La vision di Share Now è chiara: sviluppare una mobilità sostenibile per e con le città, riducendo traffico ed emissioni”, dichiara Reppert. Secondo le stime, un veicolo condiviso infatti sostituisce fino a otto auto private.

“Il nostro servizio di car sharing migliora la qualità della vita nelle città, proprio perché offre un’alternativa economicamente efficiente e flessibile al possesso dell’auto. E siamo solo all’inizio. Grazie all’unione delle esperienze e delle risorse dei due potenti servizi di car sharing originari, con Share Now saremo in grado di sviluppare maggiormente la nostra crescita, convincendo sempre più persone ad adottare la nostra soluzione flessibile per muoversi nelle città", aggiunge Reppert.