Ecommerce, con Loop l'imballaggio è riutilizzabile

Ridurre l’utilizzo di imballaggi monouso per i beni di consumo. Con questo obiettivo Ups, con la collaborazione con TerraCycle, lancia Loop, un nuovo sistema per gestire l’imballaggio dei prodotti di largo consumo rendendolo restituibile e riutilizzabile. Il sistema sarà inizialmente testato a Parigi e New York con l’obiettivo di essere poi introdotto in tutti i mercati dei beni di consumo. In pratica i consumatori riceveranno una varietà di prodotti confezionati con un imballaggio durevole, personalizzato e declinato sulla base del brand che dopo essere stato consegnato direttamente al cliente verrà ritirato, pulito, riempito e infine riutilizzato per nuove consegne.

“Oltre a eliminare il concetto di ‘rifiuto da imballaggio’, Loop contribuirà in maniera significativa a migliorare l’esperienza prodotto e ad accrescere la comodità di acquisto” ha dichiarato Tom Szaky, ceo di TerraCycle, leader internazionale nel riciclo dei rifiuti. “L’innovazione svolge un ruolo fondamentale in tutte le attività di Ups e per questo siamo lieti di poter supportare TerraCycle nella progettazione del packaging per il contenitore Loop, nonché nei servizi di ritiro e consegna per i clienti che lo utilizzano” ha dichiarato Kate Gutmann, Chief Sales and Solutions Officer di UPS.

I clienti Loop riceveranno imballaggi durevoli, riutilizzabili o totalmente riciclabili, realizzati con materiali quali leghe, vetro e tecnopolimeri. Il processo di innovazione ha interessato anche il contenitore esterno usato per la spedizione: un packaging che eliminerà l’esigenza di scatole monouso, offrendo ai consumatori una soluzione elegante in grado di ridurre la produzione di rifiuti.