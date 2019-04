Design Week, i cargobike e la panchina intelligente di Repower

WORLD IN PROGRESS

Veicoli leggeri a tre ruote e pedalata assistita utili per varie attività, dalla mobilità urbana alla logistica, fino alle realtà commerciali e industriali.

Sono i due modelli di cargobike di Repower, LAMBROgio e LAMBROgino, che il Gruppo attivo nel settore dell’energia presenterà, insieme alla panchina intelligente E-Lounge, in occasione della Milano Design Week in anteprima a Ddn Phutura, itinerario di 6000 mq dedicato alle soluzioni per l’abitare, allestito nell’area vicino al Castello Sforzesco.

I cargobike sono progettati dallo studio del designer Makio Hasuike. A Piazza Castello anche le panchine hi-tech E-Lounge di Repower: disegnate dallo studio Lanzillo&Partners, offrono un servizio di ricarica per le biciclette a pedalata assistita e device di ogni tipo, il tutto navigando grazie all’hotspot Homo Mobilis by Repower.