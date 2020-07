Dalle vaschette ai sacchetti, soluzioni green per il packaging alimentare

Dai sacchetti per frutta e verdura al packaging per i prodotti da forno: Novamont presenta alla 16esima edizione di Marca (Pad. 30 stand C71-D72) una serie di novità per il settore dell’imballaggio alimentare.

Carta da banco accoppiata - Due i prodotti oggi commercializzati: Carta Nivis, prodotta da Nicoletti Cartotecnica in collaborazione con Polycart, certificata Tuv Austria. Si tratta di una carta realizzata con carte kraft in pura cellulosa bianche ed avana con grammature da un minimo di 35 gr/m² ad un massimo di 50 gr/m² accoppiata con pellicola in Mater-Bi con uno spessore di 6/7 micron.

Carta compostabile prodotta da Pool Pack By Grossi Group: si tratta di un imballaggio realizzato accoppiando carta kraft e film biodegradabile e compostabile in Mater-Bi, entrambi di minimo spessore e idonei al contatto con tutti gli alimenti, che minimizza il contatto con l’aria e garantisce una migliore e più lunga conservazione del contenuto. Il film ha superficie doppia rispetto al foglio di base, formando due ali ripiegabili che assicurano una chiusura ermetica del pacchetto.

Vaschette in cartoncino autoassorbente per il comparto carne - Realizzate in pura cellulosa e Mater-Bi, sono in grado di assorbire il siero rilasciato dai diversi tagli di carne e pesce.

Packaging ad alta barriera per prodotti da forno/snack, ecc - Si tratta di soluzioni con permeabilità a gas e vapore messe a punto da Novamont in collaborazione con Saes Group. Derivate da materie prime di origine vegetale, sono ideali per sostituire imballaggi multistrato non riciclabili o contaminati da residui di alimenti.

Sacchi frutta e verdura - Con un contenuto di materia prima rinnovabile che arriva fino al 60%, i nuovi sacchi frutta e verdura in Mater-Bi hanno ottima resistenza meccanica, buona trasparenza e caratteristiche di compostabilità industriale e domestica.

"Novamont collabora da anni in una logica di partnership con filiere altamente tecnologiche per offrire soluzioni ready to go nel campo dell’imballaggio alimentare - osserva Alessandro Ferlito, responsabile commerciale di Novamont - Disegnate appositamente per garantire massime prestazioni e completa compostabilità post consumo, si tratta di soluzioni che contribuiscono a risolvere problemi reali del vivere sociale e collettivo e non già mere sostituzioni 1-1 di prodotti già esistenti. Inoltre, non sono importanti soltanto perché biobased o biodegradabili ma anche in quanto parte di una filiera di partnership virtuosa, in grado di trainare un sistema integrato".

Il Mater-Bi è la famiglia di bioplastiche biodegradabili e compostabili secondo lo standard europeo En13432, nata dalla ricerca Novamont per quelle applicazioni in cui la biodegradabilità rappresenta un valore aggiunto.