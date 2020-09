Ecco la Dacia Spring, arriva la 'rivoluzione elettrica accessibile'

Dopo aver rivoluzionato il settore automobilistico con la sua offerta 'al giusto prezzo' Dacia entra nel processo di elettrificazione in atto a livello mondiale con la sua Spring, una showcar che prefigura il primo modello 100% elettrico del marchio e punta ad avviare 'la rivoluzione elettrica accessibile'.

Nel giro di 15 anni, Dacia ha saputo evolversi e adattarsi alle esigenze degli utenti, conquistando 6,5 milioni di clienti e imponendosi come leader europeo delle vendite a privati con Logan, Sandero e Duster.

Oggi Dacia Spring rientra nella visione del Gruppo Renault di offrire una mobilità sostenibile accessibile a tutti, pur rispettando i valori e la filosofia del brand rumeno. Si tratta di una citycar 5 porte e 4 posti 100% elettrica che - nelle intenzioni del costruttore - associa semplicità, robustezza accessibilità offrendo una soluzione ideale per i nuovi servizi di mobilità, come le flotte di veicoli in car sharing.

Presentata 'virtualmente' nel giorno in cui avrebbe dovuto aprirsi il 90mo Salone di Ginevra la Dacia Spring sarà disponibile nel 2021, e - capitalizzando la grande esperienza del gruppo Renault nella mobilità elettrica - dovrebbe garantire un’autonomia di circa 200 km (Wltp), con una versatilità che consente un utilizzo urbano e periurbano senza ansia da ricarica. Con un look da SUV e le dimensioni ridotte la Spring punta a diventare il veicolo ideale per l’utilizzo quotidiano in totale relax.

Un lavoro particolare è stato effettuato sulle funzioni di illuminazione del veicolo. All’anteriore, i proiettori Full LED sono ripartiti su due livelli: una linea orizzontale nella parte superiore e 4 elementi grafici integrati nel paraurti. Al posteriore, i 4 fari, a loro volta Full LED, formano una doppia Y. Questi gruppi ottici preannunciano la futura identità luminosa dei modelli Dacia. Con la nuova firma luminosa, il cofano nervato e la calandra piena sottoposta a trattamento specifico, il frontale della showcar elettrica Dacia Spring esprime tutta la sua tonicità e robustezza.