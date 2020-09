Ecco la Nuova 500, la terza generazione nasce 'full electric'

Con una presentazione 'solidale' a Milano - per esprimere la volontà di ripartire nonostante le difficoltà legate al coronavirus - ha fatto il suo debutto la terza generazione della Fiat 500 che diventa la prima vettura di FCA nata full electric. Sessantatre anni dopo la prima generazione, icona di mobilità, e tredici anni dopo la seconda, esempio di stile, la Fiat 500 si evolve ancora una volta confermando design e piacere di guida ma aggiungendoci un ingrediente irrinunciabile, la 'compatibilità' con l'ambiente.

Non a caso il testimonial per il lancio di questa generazione è Leonardo DiCaprio , una star mondiale che da più di vent’anni è coinvolta in prima persona nella difesa della Terra e che nel video manifesto “All-in” invita tutti a dare il proprio contributo.

E questa visione è condivisa da Giorgio Armani, Bvlgari e Kartell - tre aziende icone del Made in Italy che firmano le One-off, i tre esemplari unici ed esclusivi della Nuova Fiat 500, che saranno messi in vendita in aste benefiche il cui ricavato sarà devoluto a una delle organizzazioni ambientaliste di Leonardo Di Caprio.

La versione zero emissioni della Nuova 500 si contraddistingue, oltre che il suo look moderno, anche per una autonomia fino a 320 km con ciclo WLTP, grazie alle batterie Lithium-Ion che hanno una capacità di 42kWh.

Inoltre per ottimizzare i tempi di ricarica la Nuova 500 è equipaggiata con il sistema fast charger da 85 kW che consente di ricaricare la batteria in tempi molto brevi. Ad esempio, per una riserva di energia sufficiente a percorrere 50 chilometri - più di quanto necessario nell’utilizzo medio giornaliero – sono necessari solo 5 minuti. E sempre grazie al fast charger, è possibile ricaricare l’80% della batteria in appena 35 minuti. La presa “Combo 2” posizionata sulla fiancata posteriore destra della vettura consente la ricarica sia in corrente alternata sia continua, abilitando quindi il fast charger. L’edizione di lancio della nuova 500 comprende anche l’Easy Wallbox, il sistema di ricarica domestica che permette di collegarsi alla normale presa di casa.

La Nuova 500 è dotata di tre driving mode: Normal, Range e Sherpa selezionabili secondo lo stile di guida. In particolare la modalità Sherpa consente al guidatore di arrivare a destinazione ottimizzando le risorse disponibili, intervenendo su più elementi per ridurre al massimo il consumo energetico della vettura.

Il motore ha una potenza di 87 kW che consente la velocità massima di 150 km/h (autolimitata) e una accelerazione in 9.0 secondi da 0-100 km/h, e di 3.1 secondi nello 0-50 km/h.

Ma questa Nuova 500 offre anche - prima vettura del suo segmento – la guida autonoma di livello 2 e portando tutti i vantaggi ad essa legati nella mobilità urbana grazie a dispositivi come l'Intelligent Adaptive Cruise Control o l’Intelligent Speed Assist che legge i limiti di velocità e suggerisce al conducente di impostarli, mentre l’Urban Blind Spot attraverso sensori ultrasonici controlla gli angoli ciechi.

La 500 di terza generazione è la prima vettura FCA equipaggiata con il nuovo sistema di infotainment di quinta generazione UConnect 5, la piattaforma connessa realizzata per il futuro, disponibile con schermo da 10,25’’.