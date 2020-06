Treno a idrogeno nei Paesi Bassi, ok ai test

(Copyright Alstom / R. Frampe)

Silenzioso, ma soprattutto a zero emissioni se non per l’acqua. Il futuro prossimo del trasporto su ferro potrebbe essere così, e la tecnologia c’è. Si chiama Coradia iLint il primo treno passeggeri al mondo alimentato da celle a combustibile a idrogeno. Testato con successo sui 65 chilometri di linea tra Groningen e Leeuwarden, i Paesi Bassi diventano il secondo paese in Europa dove il treno ha dimostrato di essere una soluzione unica e priva di emissioni per le linee non elettrificate.

Ad effettuare i 10 giorni di prove è stata Alstom, test che seguono i 18 mesi di successo del servizio passeggeri sulla linea Buxtehude – Bremervörde – Bremerhaven – Cuxhaven in Germania, dove sono già stati ordinati 41 Coradia iLint.

Lo scorso ottobre, Alstom, la provincia di Groningen, l'operatore locale Arriva, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria olandese ProRail e la compagnia energetica Engie hanno firmato un accordo pilota per testare nei Paesi Bassi il Coradia iLint; Dekra, una società indipendente di ispezione e certificazione, è stata nominata capofila nelle operazioni di test. Questa serie di prove viene eseguita di notte, senza passeggeri, raggiungendo una velocità massima di 140 km / h. Ai fini dei test, Engie ha costruito una stazione mobile per rifornire Coradia iLint con idrogeno completamente verde prodotto in modo sostenibile.

"I test nei Paesi Bassi dimostrano come il nostro treno a idrogeno sia maturo in termini di disponibilità e affidabilità, fornendo le stesse prestazioni dei treni regionali tradizionali, ma con il vantaggio di un impatto acustico e ambientale minimo - spiega Bernard Belvaux, Managing Director di Alstom in Benelux - E inoltre facile da integrare in una flotta esistente ed è conforme a tutte le norme di sicurezza. Il treno a idrogeno Coradia iLint è un treno affidabile privo di emissioni pronto ad aiutarci nella transizione ad un'Europa a emissioni zero".

Il Coradia iLint è il primo treno passeggeri regionale al mondo ad entrare in servizio con una dotazione di celle a combustibile per convertire idrogeno e ossigeno in elettricità, eliminando così le emissioni inquinanti legate alla propulsione. Il treno è totalmente silenzioso e la sua unica emissione è acqua.

Costruito appositamente per l'uso su linee non elettrificate, offre una trazione pulita e sostenibile senza sacrificare le prestazioni. Ha un'autonomia di circa 1000 chilometri, la stessa delle unità multiple a diesel di dimensioni equivalenti. Il treno è sviluppato e prodotto dai team Alstom di Salzgitter, Germania e Tarbes, Francia. La rete ferroviaria dei Paesi Bassi presenta approssimativamente 1.000 chilometri di linea non elettrificata su cui attualmente operano circa 100 treni diesel.