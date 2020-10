Wekiwi: "Investire in rinnovabili è possibilità di rilancio per economia"

WORLD IN PROGRESS

(Fotolia)

"Investire in energia rinnovabile è una delle possibilità per rilanciare l'economica". Lo afferma Massimo Bello, ad di Wikiwi, in occasione del panel 'Ripensare il mercato energetico: tra sostenibilità e aiuti alle famiglie' organizzato all'interno della cornice del FestivalFuturo 2020 di Altroconsumo.

Le tecnologie innovative non mancano e "il quadro su cui si poggiano le speranze di ripresa dell'economia ricorre moltissimo ad investimenti nella sostenibilità. Nonostante il momento di forte criticità possiamo intravedere una speranza per il futuro".

Quanto al costo più elevato dell'energia verde, Bello spiega che fino a qualche tempo fa era effettivamente così in quanto "le tecnologie non erano ancora così convenienti ma adesso abbiamo raggiunto la parità, non c'è più il problema di sostenere un sovraccosto".