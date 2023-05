Sostituzione serrature e cilindro europeo

Roma,24 maggio 2023 – La sicurezza domestica è fondamentale per vivere serenamente la quotidianità.

Al giorno d'oggi per tutelare l'abitazione è possibile optare per soluzioni all'avanguardia, come proteggere la serrature con un sistema Antishock con chiusura cifrat a dotato di chiave con combinazione magnetica che si inserisce e fa ruotare il corpo del defender e protegge l’entrata chiave.

Naturalmente, rimane fondamentale disporre di una porta blindata con una serratura di qualità, tenendo conto del fatto che in caso di prime avvisaglie di blocchi è consigliabile procedere in modo tempestivo alla sostituzione così da evitare che la situazione si comprometta maggiormente.

In tutti questi casi è necessario rivolgersi ad aziende qualificate per capire qual è la serratura più adatta per la propria porta blindata e installare questo sistema in modo ottimale.

Si tratta di realtà specializzate come VEO Italia Serrature, un vero e proprio punto di riferimento per quello che riguarda la sostituzione serrature a Roma, in grado di fornire prodotti certificati EN1303 per qualsiasi tipologia di porta blindata, sistemi che garantiscono uno standard di sicurezza classe 6.

L’importanza del cilindro europeo per la sicurezza del portone blindato

Installare un portone blindato consente di migliorare in modo considerevole la sicurezza della casa o della propria attività, rendendo più difficili i tentativi di intrusione per tutelarsi contro i furti.

Allo stesso tempo, per garantire la massima efficienza della porta blindata bisogna dotarla di una serratura adeguata, evitando che questo elemento rappresenti una vulnerabilità. La soluzione migliore è scegliere una serratura a cilindro europeo, in grado di offrire la migliore protezione dalle effrazioni e molteplici opzioni di scelta e personalizzazione.

Si tratta del componente più importante di una porta blindata, poiché non solo aziona la serratura consentendo l’apertura e chiusura della porta, ma è la prima difesa dai tentativi di intrusione. Inoltre, è bene ricordare che, essendo un elemento soggetto a usura, dovrebbe essere regolarmente cambiato ogni 5 anni per garantire prestazioni elevate.

Naturalmente, VEO Italia Serrature è specializzata anche nella sostituzione cilindro europeo a Roma, con un servizio che mette a disposizione un’ampia varietà di proposte, tutte certificate e selezionate guardando esclusivamente ai migliori marchi del settore come Kaba, Mottura, Cisa, Securemme, Dom, Disec, Iseo.

A seconda delle specifiche necessità, la sostituzione può essere programmata con tranquillità, prendendo un appuntamento con i tecnici anche tramite il sito web ufficiale youveo.it, mentre per le urgenze basta contattare telefonicamente l’azienda e richiedere il servizio di pronto intervento.

Cosa valutare nella scelta della serratura a cilindro europeo

Per garantire un’adeguata sicurezza del portone blindato è necessario installare una serratura a cilindro europeo affidabile, dotato delle certificazioni anti-bumping, anti-picking e anti-trapano.

Si tratta di sistemi di protezione elevata contro le manipolazioni esterne, in grado di difendere la serratura dagli attacchi effettuati con i ferrettini, il trapano e i colpi sferrati dopo l’inserimento di una chiave contraffatta. Un cilindro europeo di qualità deve anche essere un prodotto durevole, perciò bisogna controllare il numero di cicli certificati di apertura e chiusura del cilindro.

Bisogna anche prestare attenzione alla duplicazione libera o protetta delle chiavi della serratura, assicurandosi che questa operazione possa essere effettuata solo tramite operatori autorizzati.

VEO ITALIA SERRATURE fornisce ai propri clienti serrature e cilindri europei costruiti dalle fabbriche appositamente per VEO. Questa tipologia di prodotti garantisce la massima sicurezza, sono acquistabili solo presso i rivenditori di VEO e di fatto li rende prodotti unici come il cilindro europeo con tecnologia 3D.

Rivolgendosi a VEO Italia Serrature è possibile sostituire la vecchia serratura del portone blindato avvalendosi di un’installazione professionale a regola d’arte per garantire un’efficacia impeccabile della serratura. Inoltre, è possibile richiedere la duplicazione delle chiavi solo presso i distributori di Roma dell’azienda, beneficiando della massima sicurezza contro i tentativi di contraffazione.

Sito web: https://www.youveo.it/

Roma

