Sotheby's Wine & Spirits guarda al 2023 con fiducia

Le aste di vino e alcolici di Sotheby's hanno totalizzato una somma da record di 150 milioni di dollari nel 2022, con un aumento del 14% rispetto all'anno precedente. La società sta pianificando una serie di vendite per il 2023, con una forte attenzione alle aste di singoli proprietari, alle collaborazioni di beneficenza e al segmento degli spirits in rapida crescita. La casa continuerà anche a gestire l'asta dell’Hospices de Beaune che, con 32 milioni di dollari nel 2022, rappresenta una buona fetta dei ricavi annuali. A riferirlo è Jamie Ritchie, responsabile mondiale di Sotheby's Wine & Spirits.

Le tendenze del 2022, che includevano l’ascesa della Borgogna e dello Champagne e nuovi segmenti di marcato, dalla Spagna all’Italia alla Valle del Rodano, si manterranno stabili anche per tutto il 2023 nonostante le turbolenze economiche e la guerra in Ucraina. Tuttavia, un recente rapporto Liv-ex ha evidenziato segnali di cambiamento con l'indebolimento dei prezzi della Borgogna e dello Champagne, mentre i collezionisti si indirizzano sempre di più su aree consolidate del mercato. Tra gli appassionati di Borgogna molti potrebbero non essere più in grado di permettersi i vini che solo cinque anni fa riuscivano ad acquistare, indirizzando l’attenzione verso produttori nuovi e giovani e di areali minori.

Il rapporto mostra come i consumi si stiano spostando verso Bordeaux, che negli ultimi anni ha visto la sua quota di mercato erodersi costantemente. "Penso che Bordeaux offra un ottimo rapporto qualità-prezzo, in particolare se confrontato con California, Borgogna e Champagne", afferma Ritchie.

La domanda che tutti si pongono è se la crescente offerta di vino pregiato, così evidente negli ultimi anni, persisterà in un contesto macroeconomico così fragile.

Nel frattempo, il sud-est asiatico - Singapore, Indonesia, Thailandia, Vietnam - sta giocando un ruolo sempre più significativo. Bene anche il Regno Unito e l'Europa continentale, stabile nonostante la guerra in Ucraina e l'inflazione vertiginosa.

A Sotheby's Wine & Spirits vige un cauto ottimismo.

Adnkronos - Vendemmie