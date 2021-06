Sottosegretaria Floridia a professori no vax: "Vaccinazione per uscire da emergenza"

"Pieno rispetto per le sensibilità di tutti, ma a coloro che sono reticenti alla vaccinazione, non solo ai professori, suggerisco di informarsi il più possibile e comprendere che l'adesione alla campagna di vaccinazione rappresenta il contributo che ciascuno è chiamato a dare per uscire definitivamente da un'emergenza che vogliamo e dobbiamo lasciarci alle spalle ". Lo dice all'Adnkronos la Sottosegretaria all’Istruzione Barbara Floridia, rivolgendosi a quegli insegnanti ancora reticenti alla vaccinazione in vista di una ripresa in sicurezza a settembre.

"Sottolineo comunque che il mondo della scuola ha risposto con piena responsabilità a tutto questo: il numero di docenti di personale scolastico vaccinato è molto alto - rimarca la sottosegretaria - e lo sarà ancora di più a settembre, quando contiamo di ripartire totalmente in presenza con il prossimo anno scolastico". (Di Roberta Lanzara)