"Portiamo questi stivali in Parlamento, gli stessi che hanno calpestato il fango della miseria. Portiamo gli stivali della lotta nel Palazzo per rappresentare sofferenze, desideri, speranze. Per chi è sfruttato e chi ha fame. Coi piedi saldi nella realtà". Così in un tweet Aboubakar Soumahoro, ex sindacalista dei braccianti eletto con alleanza Verdi-Sinistra italiana, che oggi è arrivato alla Camera indossando degli stivaloni verdi con cui ha fatto ingresso nel palazzo di Montecitorio.