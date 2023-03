Sovranità dati, digitale e nuove soluzioni: la rivoluzione del cloud

L’innovazione digitale passa anche, se non soprattutto, per le infrastrutture che consentono di renderla accessibile e fruibile a più utenti possibile, siano amministrazioni pubbliche, imprese private o cittadini. Un passaggio chiave in questo senso è l’adozione e lo sviluppo del cloud e delle soluzioni connesse. Se ne parlerà durante il confronto 'La Rivoluzione del Cloud', organizzato dall'Adnkronos in collaborazione con Sap Italia, che sarà trasmesso sul sito adnkronos.com mercoledì 15 marzo alle 11.

Cosa si intende e come si deve gestire il tema della sovranità dei dati?Quali soluzioni possono aiutare la trasformazione digitale nel public sector e quale impatto possono avere sulla vita dei cittadini? Come si può migliorare il confronto e la collaborazione tra pubblico e privato per una crescita digitale del Paese?

A queste domande risponderanno: Alessio Butti, sottosegretario di Stato all’Innovazione tecnologica; Claudio Anastasio, Presidente 3-I; Carla Masperi, Amministratore delegato Sap Italia; Alessandro Moricca, Amministratore unico PagoPa; Andrea Quacivi, Amministratore delegato Sogei; Agostino Santoni, vicepresidente Confindustria per il digitale. Modera Fabio Insenga, vicedirettore Adnkronos.