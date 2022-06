Sp Consulting, la società di consulenza fiscale di Sergio Puddu diventa Spa e celebra l’evento con una serata speciale

Importante traguardo per il fondatore di Sp Consulting che a soli 32 anni diventa uno dei più giovani fondatori di Spa in Sardegna. Sabato 11 giugno evento per celebrare il nuovo asset societario

Roma, 8 giugno 2022. Si apre una nuova stagione per Sp Consulting, la società di consulenza fiscale fondata da Sergio Puddu. Lo scorso primo giugno Sp Consulting proprietaria del brand Fisco Solution è diventata Spa. Si tratta di un traguardo storico perché sottolinea la crescita dell’attività attraverso un passaggio professionale decisivo per lo stesso Puddu. Il professionista cagliaritano diventa tra i fondatori di Spa più giovani della Sardegna. Per l’occasione, il prossimo 11 giugno si terrà una serata di gala per celebrare il compimento di una parte di percorso e, soprattutto, l’avvio di una storia tutta da scrivere sia per Sp Consulting Spa e Fisco Solution che per i clienti che si sono affidati a Sergio Puddu e ai suoi collaboratori per la gestione strategica aziendale. “La nostra prima missione è stata da subito quella di far pagare meno imposte alle aziende sarde”, afferma Puddu. “Il tutto — prosegue il CEO di Sp Consulting — in un’ottica di rispetto delle norme e leggi”. A oggi, Sp Consulting tramite il brand Fisco Solution conta diverse centinaia di imprese nell’ambito nazionale e, dopo essere partito con un capitale sociale di 100 euro, oggi raggiunge fatturati di tutto riguardo grazie anche al contributo di 22 collaboratori solo in Sardegna. “Per poter seguire al meglio le aziende — sottolinea Puddu — ci affidiamo a specialisti quali avvocati, revisori dei conti, ingegneri, tecnici ed esperti di marketing: la nuova filosofia di business del quale le aziende oggi non possono prescindere”. La nuova Spa avrà sede legale a Roma. “Perché l’utilità dei nostri servizi ha acquisito ormai una valenza nazionale — prosegue Sergio Puddu — e la creazione di una società per azioni con uno dei più giovani imprenditori come protagonisti era necessaria per riuscire a seguire i nuovi clienti ai quali diamo costante attenzione”. Tra i servizi offerti da Sergio Puddu e il suo staff vi è anche il proprio sistema gestionale Huma, in grado di ottimizzare le risorse umane delle aziende. L’obiettivo della nuova Spa? “Con tanta tenacia e organizzazione — sottolinea Sergio Puddu — continuare a capitalizzare le aziende in questo momento così difficile, per riuscire a dare loro sempre maggiore credibilità con i clienti e con le banche”.

CONTATTI: Sito web https://fiscosolution.it/