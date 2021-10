Spaccio droga sul dark web, 39 misure cautelari

Ci sarebbe anche un'insegnante di scuola media fra i 39 arrestati nell’ambito dell’operazione condotta dai carabinieri del Nas sotto il coordinamento del procuratore aggiunto di Roma Giovanni Conzo in relazione al traffico di droghe sintetiche acquistate dall’estero sul web o sul darkweb. Tra gli indagati figurano, oltre a persone assiduamente dedite al contesto criminale e attive nel traffico di sostanze stupefacenti, anche un medico odontoiatra, un avvocato, un funzionario di un ente locale, due impiegati di banca, due militari in congedo e un architetto. Bloccata l'importazione in particolare della GBL, nota come droga dello stupro.